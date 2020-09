Ackerhummel brummt im Kyffhäuserkreis auf Platz eins

Foto: Helge May

Die Ackerhummel wurde beim Nabu-Insektensommer von Naturfreunden am häufigsten gezählt – zum dritten Mal in Folge.

Kyffhäuserkreis. Artenvielfalt am Kyffhäuser: Laut Insekten-Zählaktion liegen Siebenpunkt- und Asiatischer Marienkäfer fast gleichauf

„Ein schönes Ergebnis ist das, aber keine Überraschung“, sagt Reinhard Kummer. Der Naturschützer meint damit die Auswertung der Zählaktion „Nabu-Insektensommer“. Bei der waren Naturfreunde aufgerufen, Insekten in ihrem Garten oder Wohnumfeld zu zählen. Zum dritten Mal in Folge brummte die Ackerhummel deutschlandweit auf Platz eins. „Ein wichtiger Bestäuber ist das – für Obstbäume, Johannisbeeren, Klee und Nesseln“, weiß Kummer, der in Kleinroda selbst einen wunderbar blühenden Garten besitzt und als Rentner imkert. Und im Vergleich zum Beispiel zu bedrohten Wildbienen-Arten sei diese Hummel gegenüber den Einflüssen der Landwirtschaft und Zersiedelung relativ robust.