Adebar erobert den Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Zahl der Brutpaare hat sich binnen zwei Jahren mehr als verdoppelt. Allerdings nicht alle Bruten erfolgreich

15 Brutpaare und fünf neue Standorte – Adebars Vormarsch im Kyffhäuserkreis setzt sich unvermindert fort. Auf 22 Jungtiere summiert sich nach einer TA-Umfrage der Geburtsjahrgang 2023 im Kyffhäuserkreis. Korrekturen nach oben nicht ausgeschlossen.

So zählte Doris Siegert im Bad Frankenhäuser Ortsteil Esperstedt drei Storchenkinder im Nest auf dem Schornstein der alten Gärtnerei. Zur großen Freude der Esperstedter hatte sich auf dem Schornstein des alten Gasthauses „Dorfkrug“ überraschend ein weiteres Storchenpaar niedergelassen. Hier liegen Angaben über den Bruterfolg bislang leider nicht vor.

Im Ortsteil Seehausen hielt Ortsteilbürgermeisterin Kerstin Hesse dieser Tage zwei kleine Störche mit der Kamera fest. Hier war im Spätwinter das hinfällige Holzgestell der Nistunterlage, auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses gegen eine stabile Metallhalterung ausgewechselt worden, damit sich ein lebensgefährlicher Nestabsturz wie vor zwei Jahren nicht wiederholt. Im Ortsteil Ringleben der Kurstadt zählte Dieter Siering zwei Jungtiere auf dem Nest.

Erster Storchennachwuchs in Bad Frankenhausen

Zwei sind es auch in der Nachbargemeinde Borxleben: „Unsere Storchenkinder sind schon groß! Sie stehen und bewegen die Flüge“, berichtet Lutz Goldschmidt. In Reinsdorf, das vor zwei Jahren neu in die Riege der Storchendörfer im Kyffhäuserkreis stieß, hat Lothar Damke auf dem Schornstein des alten Heizhauses der Schule zwei Baby-Langschnäbel im Nest gezählt. Aus Voigtstedt meldete Uwe Ratayczak bereits Anfang Mai drei Jungtiere.

„Unsere Störche sind in diesem Jahr als Paar zusammen gekommen und wurden wieder oft von Rivalen attackiert. Aber anders als in den Vorjahren war die Brut diesmal wieder erfolgreich“, freut sich Christa Pomnitz in Heygendorf. Zwei kleine Köpfe hat sie im Nest entdeckt. „Es könnten auch drei sein“, schließt sie nicht aus. Für Roßleben liegen aktuell keine Zahlen vor. Altstörche werden aber auf dem Nest gesichtet.

Für eine Überraschung sorgte in diesem Jahr ein Storchenpaar in Heldrungen, das sich die Spitze einer Kastanie mitten im Ort als Nistplatz auserkor. Mit Erfolg. Von zwei bis drei Jungtieren ist im Ort die Rede. Aus Bretleben, einem weiteren Ortsteil der Stadt An der Schmücke, meldete Utz Gäbel von der Umweltgruppe drei Jungtiere.

Überglücklich ist Wolfgang Sauerbier in Bad Frankenhausen und spricht von der „ersten erfolgreichen Brut“ im Stadtgebiet. Da die Störche in diesem Jahr sehr spät kamen, sei der Nachwuchs auf dem Schornstein der Firma Linn noch klein. „Aber die Alttiere hudern und bringen Futter, das ist ein klares Zeichen“, sagt der frühere Leiter der Naturschutzbehörde des Kreises und berichtet von „mindestens einem Jungtier“.

Über eine erfolgreiche Storchenbrut hätten sich auch die Schönfelder sehr gefreut. Dort hatte sich ein Brutpaar auf der verwaisten Nisthilfe am See niedergelassen, die voriges Jahr einen neuen Korb bekommen hatte. „Zwei Paare haben sich immer um das Nest gebalgt. Als ein Paar zu brüten begann, waren die anderen dann verschwunden“, berichtet Ortschaftsbürgermeister Tobias Helm. Doch nun herrscht Ruhe. „Am 1. Juni waren die Störche plötzlich weg“, erzählt Marcel Helm.

Auch in Wiehe unternahm ein Storchenpaar einen Ansiedlungsversuch. Die Vorfreude auf Nachwuchs auf dem Schornstein des alten Heizhauses der Schule war bereits groß, doch auch hier wurde es plötzlich still. Ob die Störche noch zu jung waren oder die Eier nicht befruchtet? Auf Drohnenbildern seien vier Eier erkennbar, berichtet Stefanie Bründel von der Bründel Montageservice GmbH, die im Heizhaus ihren Firmensitz hat. Zusammen mit dem Revierförster hatten Schulkinder erst im Winter aus einem Wagenrad die Nisthilfe gebaut. „Es war schon mal schön, dass die Störche das Nest angenommen haben. Wir hoffen, dass sie nächstes Jahr wiederkommen“, sagt Stefanie Bründel.

An der Kupferhütte in Bottendorf hätte es ebenfalls fast mit einem Storchenpaar geklappt, das sich für eine vorhandene Nistunterlage interessierte. Damit hat sich die Zahl der Brutpaare in den vergangenen zwei Jahren sogar mehr als verdoppelt. 2021 gab es noch sieben Storchenpaare im Kreis. Im vergangenen Jahr brachten zehn Brutpaare schon 24 Jungtiere zur Welt. „Es entwickelt sich ganz gut mit den Störchen im Kyffhäuserkreis“, sagt Ralf Müller. Allerdings sei es in diesem Jahr mit der Futtersuche deutlich schwieriger gewesen.

Der Hobby-Vogelkundler hat in den vergangenen Jahren im Auftrag des Naturschutzbundes die Beringung der Jungtiere vorgenommen. Das soll es in diesem Jahr nicht geben und wenn es nach Müller geht auch künftig nicht mehr. „Nur um zu erfahren, wo die Tiere überwintern, muss man ihnen keine zwei Ringe anlegen. Das wissen wir auch so“, sieht Müller Aufwand und Nutzen der Maßnahme in keinem Verhältnis.

Brutpaare und Jungstörche 2023 (Stand 07. Juni)