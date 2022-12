Der Verein Dorfkultur Rockstedt lädt zum traditionellen Adventsbacken in das Backhaus des Ortes ein. Hier gab es auch im Jahr 2019 (im Bild) für die zahlreichen Besucher frisches Brot, Kaffee und Kuchen sowie Pizza.

Adventsbacken in Rockstedt

Rockstedt. Der Verein Dorfkultur heißt am 17. Dezember rund um das Backhaus willkommen.

Die Mitglieder des Vereins Dorfkultur Rockstedt heißen am Samstag, 17. Dezember, zum Adventsbacken und Weihnachtsmarkt am Backhaus und am Schulplatz im Ort willkommen. Beginn ist 14 Uhr mit einer Andacht von Pastorin Eilice Neuland mit musikalischer Unterstützung durch Günter Wagner.

Im Anschluss können Gäste den frischen Kuchen beim Kaffeetrinken verkosten. Danach führen die Jungen und Mädchen des Kindergartens „Helbegänschen“ ein kleines Weihnachtsprogramm auf. Für die jüngsten Besucher kommt der Weihnachtsmann. Die selbst gebackenen Speisen, darunter auch Brot und Pizza, werden zum Sofortverzehr und auch zum Mitnehmen angeboten. Auch der Grill brennt, heißt es vom Verein.