Weihnachtliches Angebot im Laden des Sondershäuser Vereins Eine Faire Welt in der Burgstraße.

Adventsbasteln im Faire-Welt-Laden in Sondershausen

Sondershausen. Der Faire-Welt-Verein in Sondershausen bietet in diesem Jahr wieder einen Bastelnachmittag unter dem Motto Upcycling an.

Zum Adventsbasteln lädt der Sondershäuser Verein „Eine faire Welt“ am Dienstag, den 28. November, ab 15 Uhr. Im Rahmen des Erzählcafés soll dann wieder das beliebte Adventsbasteln mit Upcycling-Materialien stattfinden. Bei Kaffee, Tee und Keksen aus fairem Handel wird in gemütlicher Runde Verschiedenes ausprobiert, dazu kann jeder gerne Geschichten und Kindheitserinnerungen rund um Weihnachten erzählen, heißt es in der Ankündigung.

Beim Basteln kann man sich zum Beispiel an Sternen und anderen kleinen weihnachtlichen Dekoartikeln aus Papier oder Stoffresten sowie anderen gebrauchten Materialien versuchen. Aber auch die Fertigung von Geschenktüten aus alten Kalenderblättern, Postern oder Zeitungen wird gezeigt. Ganz bewusst wird auf die Wiederverwendung von Dingen gesetzt, die normalerweise im Abfall landen. Materialien und eigene Ideen können gern mitgebracht werden.

Gewerkelt wird am 28. November ab 15 Uhr in den Vereinsräumen in der Burgstraße 6. Bis 18 Uhr ist es möglich, jederzeit noch dazuzukommen. Ab Januar findet dann das Erzählcafé jeden letzten Dienstag im Monat jeweils ab 15 Uhr statt.

Weihnachtliche Geschenk- und Bastelideen gibt es auch zu den Öffnungszeiten des Ladens in der Adventszeit dienstags und freitags 10 bis 18 Uhr.