Kindergärten im Kyffäuserkreis bekommen Adventskalender

Mit Adventskalendern hat der Landtagsabgeordnete Stefan Schard (CDU) die Kindergärten in seinem Wahlkreis überrascht. Nachdem in Sondershausen von dritter Seite Kalender für die Kindergärten zur Verfügung gestellt wurden, war es Schard nach eigenem Bekunden wichtig, die Kindergärten im ländlichen Raum und den anderen Orten nicht hinten an stehen zu lassen.

Deshalb machte er sich, ausgestattet mit mehreren hundert Adventskalendern, auf den Weg: nach Abtsbessingen, Wasserthaleben, Ebeleben, Helbedündorf, Greußen/Grüningen. Wie Schard sagte, war ihm zudem wichtig, „in diesen nicht ganz leichten Zeiten auch ein Stück Normalität und Freude in den Alltag der Kinder zu bringen“. Zwar konnte der Politiker „coronabedingt“ die Kalender nur am Eingang abgeben, das schmälerte die Stimmung aber nicht.