Adventskonzert im Achteckhaus

Das Thüringer Chorprojekt „Thuringia Cantat“, das sich regelmäßig in der Landesmusikakademie in Sonderhausen zu seinen Proben trifft, bietet in diesem Jahr ein Weihnachtskonzert an. Beschwingt in den Advent soll es gehen und zwar am Sonntag, dem 1. Dezember. Im Achteckhaus tritt um 17 Uhr „Thuringia Cantat“ auf. In einem Chorworkshop haben die Mitglieder des Projektchors des Chorverbands Thüringen zuvor stimmungsvolle nationale und internationale Advents- und Weihnachtslieder einstudiert. Diese sollen dann in einem öffentlichen Werkstattkonzert aufgeführt werden. Als Höhepunkt wird „The String Company“, die Erfurter Celtic-, Gipsy Swing- und Klezmerband, auftreten und besondere Schätze ihres Weihnachtsprogramms präsentieren. Die Leitung hat Prof. André Schmidt.

Konzertkarte: 7 Euro, ermäßigt 5 Euro