Adventskonzert im Achteckhaus

Sondershausen. Das Weihnachtskonzert der Landesmusikakademie in Sondershausen präsentiert in diesem Jahr das Erfurter Männerquartett Quadroton.

Das traditionelle Weihnachtskonzert der Landesmusikakademie in Sondershausen soll aktuell wie geplant am Samstag, 12. Dezember, ab 17 Uhr, im Achteckhaus stattfinden. Zu erleben sein wird das Erfurter Männerquartett „Quadroton“. Das im Jahr 2009 gegründete Ensemble wird ein Konzert mit Liedern zum Advent, aber auch zu Liebe und Sehnsucht, Freud und Leid von Renaissance bis Barbershop präsentieren. Tickets gibt es für 14 Euro, ermäßigt 10 Euro für Schüler und Studenten in der Tourist-Information in Sondershausen.