Adventskonzert in Wolferschwenda

Wolferschwenda. Der Chor „GospelThur“ ist am Samstag in der Kirche zu Gast.

In der Sankt-Nicolai-Kirche in Wolferschwenda wird am Samstag, 10. Dezember, zum stimmungsvollen Adventskonzert willkommen geheißen. Darüber informiert der Dorfkulturverein des Ortes. Zu Gast ist der Chor „GospelThur“, das Konzert beginnt um 16.30 Uhr. Im Anschluss an die Veranstaltung wird laut Ankündigung zum gemütlichen Beisammensein mit Verpflegung eingeladen. Der Eintritt ist den Angaben zufolge kostenfrei, der Verein freut sich über viele Gäste.