Adventssingen in der Elisabeth-Kirche

Zum traditionellen Adventssingen des Ökumenischen Chores Sondershausen wird am Sonntag in der St.-Elisabeth-Kirche in Sondershausen eingeladen. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Leitung liegt in den Händen von Kreiskantor Andreas Fauß. Weitere Mitwirkende sind die mehrfach ausgezeichnete Johanna Schneegans an der Alt-Blockflöte sowie Martin Heß an der Orgel. Neben Orgelsolowerken gibt es also auch barocke Kammermusik zu hören. Bei mehreren Liedern sind alle zum gemeinsamen Gesang eingeladen. Ein Schwerpunkt des diesjährigen Programms liegt auf dem Adventslied „O Heiland, reiß die Himmel auf“; es werden alle Strophen des Chorals erklingen, in unterschiedlichen Chorsätzen, auch mit Orgelbegleitung; dazu spielt Martin Heß drei Kompositionen auf der Orgel, denen die Melodie des Chorals zugrunde liegt.