Adventszauber im Jugendclub Ebeleben

Ebeleben. Ein umfangreiches Programm mit Mitmach-Angeboten wartet am 2. Dezember auf die Gäste.

Am Samstag, 2. Dezember, heißt das Team vom Jugendclub Ebeleben in der Lindenstraße 29a von 13.30 bis 18 Uhr zum Familien-Adventszauber willkommen. Kostenfreie Mitmach-Angebote wie das Herstellen von Spekulatiuscreme oder das Basteln in der Holzwerkstatt stehen ebenso zur Verfügung wie Verkaufsstände mit Zuckerwatte und Schokoäpfeln, Langos, Gegrilltem, Fruchtpunch und Glühwein. Um 14 Uhr gibt es eine Aufführung des Puppentheaters Doncalli. Um 17.30 Uhr startet die Duo-Feuershow von den Feuertänzern Ningura und Micha. Zwischendurch umrahmt DJ Sträußchen mit Weihnachtsliedern das Programm für Groß und Klein. Der Jugendclub präsentiert außerdem Holzdeko und hat eine weihnachtliche Fotostation vorbereitet, heißt es.