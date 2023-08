Ängste nehmen und Mut machen

Sondershausen. Herbert Hellmund aus Sondershausen ist für den Deutschen Engagementpreis nominiert.

Wenn im Dezember die Preisverleihung im Wettbewerb des Deutschen Engagementpreises stattfindet, hat auch Herbert Hellmund die Chance auf eine Auszeichnung. Unter den 390 Nominierten – davon 22 Thüringer – ist er neben Uwe Pforr der zweite Sondershäuser.

Der 74-Jährige ist Präsident des Bundesverbandes Kehlkopf- und Kopf-Hals-Tumore, leitet zudem den Landesverband und den Verein der Krebsselbsthilfe. Das Aufzählen seiner Tätig- und Zuständigkeiten könnte ganze Buchseiten füllen.

Der Bundesverband besteht aus 154 Vereinen, Gruppen und Sektionen verteilt in allen Bundesländern und arbeitet mit allen Kliniken zusammen, die Kehlkopf-, Hals- und Kopf-Tumore medizinisch behandeln. Dazu haben sie 240 ausgebildete Patientenbetreuer, die bereits vor der medizinischen Behandlung den Betroffenen und möglichst auch deren Familie betreut.

Der Sondershäuser weiß dabei sehr genau, worauf es ankommt. Als er seine Krebsdiagnose erhält, ist er 52 Jahre alt. „Ich war eigentlich bloß von einer Sommergrippe ausgegangen. Die Heiserkeit wollte einfach nicht enden“, erinnert er sich heute. Es folgten mehrere Teiloperationen am Stimmband, bis schließlich 2008 der Kehlkopf ganz entfernt werden musste. Was er und viele, denen es ähnlich erging, durchstehen musste, wünscht er niemandem.

Gleichbetroffenen helfen und sie ermutigen als Ziele

In dieser schweren Zeit Betroffenen beizustehen, ist für Herbert Hellmund ein inneres Bedürfnis. Dafür reist er auch mal Hunderte Kilometer. In der ersten Zeit nach der Diagnose ist der Kopf voll, die Aufregung enorm. „Dann geht es darum, Ängste zu nehmen und Mut zu machen“, erklärt er. „Wir als Patientenbetreuer sind die lebenden Beispiele, das es weitergehen kann – mit Lebensmut und Optimismus.“

Generell empfiehlt Hellmund, schon bei ersten Symptomen zum Arzt zu gehen. „Das können eine bleibende Heiserkeit, dauerhafte Halsschmerzen oder auch Schmerzen an Mund, Zunge und Gaumen sein.“ In der Zeit der Pandemie hätten viele später Betroffene viel zu lange gewartet, ehe sie zum Facharzt gegangen seien. Das habe durchaus Auswirkungen auf den Krankheitsprozess.

Verband und Verein arbeiten eng mit Kliniken, Ärzten und Logopäden zusammen. Regelmäßig werden Angehörigen-, Frauen-, Wassertherapie- und auch Intensiv-Stimmseminare angeboten. Das Neu-Erlernen des Sprechens nach einer Totaloperation sei eine wichtige Hürde, die genommen werden sollte. „Wir wollen mit unserer Vereinsarbeit bezwecken, dass die Menschen wieder ganz normal am gesellschaftlichen Leben teilhaben können – durch ihr Handicap zwar mit Abstrichen, aber es geht“, sagt Herbert Hellmund.

Abstriche, so meint er, gibt es zum Beispiel bei Feierlichkeiten. „Hier sind wir die Einsamen, wenn es bei Gesprächen am Tisch irgendwann so laut wird, dass man nicht mehr reden will, weil man nicht mehr verstanden wird.“ Aber rausgehen und reden, ein Teil der Gemeinschaft bleiben, das sei enorm wichtig.

Und gerade hier sei auch die Arbeit der Patientenbetreuer notwendig. Gleichbetroffenen über die Zeit der möglichen Genesung bis hin zur Wiedereingliederung in das soziale und gesellschaftliche Leben helfend zur Seite zu stehen, sei Aufgabe der Betreuer.

Die nächsten Schritte im Wettbewerb

390 Vereine, Organisationen und Personen sind bundesweit für den Deutschen Engagementpreis nominiert

Anfang September wählt eine Fachjury die Preisträger in fünf Kategorien aus.

Alle anderen haben die Möglichkeit, beim Publikumspreis auf Stimmenfang zu gehen.

Alle Preisträger werden am 5. Dezember zur feierlichen Preisverleihung in Berlin bekanntgegeben und gewürdigt.

Mehr über den Landesverband gibt es im Internet unter www.kehlkopfoperierte-th.de.