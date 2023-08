Ärger am Flugplatz Udersleben: Verschlossene Türen bei der „Trudelklause“

Bad Frankenhausen. Das Vereinslokal auf dem Flugplatz Udersleben ist derzeit geschlossen – zum Ärger von Ausflüglern. Der Aeroclub entschuldigt sich. Das ist der Grund.

Wenn auf dem Flugplatz Bad Frankenhausen-Udersleben die Mitglieder des Aeroclubs „Hans Grade“ mit ihren Flugzeugen abheben, im Hangar die Technik pflegen, zu Vereinssitzungen zusammenkommen, Fliegerlager veranstalten, zu Festen oder dem Tag der offenen Tür einladen, dann ist die „Trudelklause“ fester Bestandteil des Programms. Stets zu den Flugzeiten geöffnet, versorgte sie jedoch nicht nur die Vereinsmitglieder sowie deren Gäste und Camper, sondern auch Kurgäste, Wanderer und Radfahrer, die es an den Wochenenden zu Ausflügen durch die Felder in Richtung Flugplatz zog und das Imbissangebot aus Bulette, Bock- oder Bratwurst, Kaffee und Kuchen in schöner Landschaft mit Blick auf das Fluggeschehen ebenfalls gern annahmen.

Aeroclub: Vom Pächter im Stich gelassen

In den letzten Wochen standen sie dort leider immer öfter vor verschlossener Tür. Zum Unmut des Aeroclubs, dessen Mitglieder die „Trudelklause“ immer selbst bewirtschaftet hatten, ehe sich der Vorstand entschloss, sein Vereinslokal in die Hände eines Pächters zu übergeben.

„Der Aeroclub ‘Hans Grade’ entschuldigt sich ausdrücklich bei seinen Gästen für die vergangenen Wochen ohne Gastronomie“, heißt es in einem Schreiben, das der Vereinsvorstand jetzt veröffentlichte. „Da wir bereits von mehreren Besuchern und Gästen angesprochen wurden, müssen wir leider mitteilen, dass wir vom aktuellen Pächter im Stich gelassen wurden. Dies hat uns als Verpächter ebenfalls hart getroffen, da wir als Verein alle Veranstaltungen und deren Gäste über die Gastronomie verpflegt haben“, heißt es darin weiter.

Vorerst wird wieder in Eigenregie bedient

Nun sucht der Aeroclub für sein Vereinslokal einen neuen Pächter. Denn dass der zum 31. März 2024 auslaufende Pachtvertrag mit dem jetzigen Pächter verlängert wird, davon geht Vereinsvorstand David Dietrich nicht aus. Sogar von vorzeitiger Kündigung des Pachtvertrags ist die Rede. „Aber das würde für die aktuelle Saison nicht mehr viel nützen, die im Herbst zu Ende geht“, räumt Dietrich ein.

Einen Pächter erwartet auf dem Flugplatz eine Gaststätte mit Gastraum inklusive Einrichtung und Tresen, eine komplett eingerichtete Küche, Lagerfläche sowie eine Terrasse mit Bestuhlung. „Unser Veranstaltungskalender ist prall gefüllt, die Umgebung lädt zum Ausspannen und spazieren ein und an den Wochenenden und im Sommerlager gibt es immer Flugbetrieb, so dass die Nachfrage gesichert ist. Aktuell versucht der Verein, die Verpflegung seiner Gäste bis zum Saisonende in Eigenregie abzusichern.