Aeroclub: Vorstand im Amt bestätigt

Bad Frankenhausen. Die Bad Frankenhäuser Hobbypiloten wählten ihre Spitze und freuen sich nun auf das Silvesterfliegen.

Der alte Vereinsvorstand des Aeroclubs „Hans Grade“ in Bad Frankenhausen ist zugleich auch der neue: Auf der Jahreshauptversammlung der Vereinsflieger auf dem Flugplatz Bad Frankenhausen-Udersleben wurden mit Null Gegenstimmen David Dietrich, Lars Reiter und Sven Patzke in ihren Ämtern bestätigt. Auf dem Jahrestreffen der Vereinsmitglieder hatte neben der allgemeinen Tagesordnung in diesem Jahr auch wieder die Wahl des Vereinsvorstandes auf der Tagesordnung gestanden.

Erste Erfolge habe das Frankenhäuser Trio nach Angaben von David Dietrich bereits in der Jugendarbeit 2023 verzeichnen können. Neben der theoretischen Ausbildung der Flugschüler erfolgt aktuell in den Wintermonaten die Pflege der Technik und die Wartung des Flugzeugparks. Parallel laufen die Vorbereitungen auf die neue Flugsaison auf Hochtouren.

Nächster großer Vereinshöhepunkt ist das traditionelle Silvesterfliegen am letzten Tag des Jahres, womit die Mitglieder vom Aeroclub die Flugsaison 2022 beschließen. Besucher, die die Starts und Landungen verfolgen oder auch mal selbst in einem Flieger mit in die Luft gehen möchten, sind dazu auf dem Vereinsgelände herzlich willkommen.