AfD kommt mit mobilem Büro nach Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Mobiles Bürgerbüro der AfD macht Station in Bad Frankenhausen.

Die fünf Thüringer Bundestagsabgeordneten der AfD würden demnächst zu einer Informationstour starten, teilt der Abgeordnete Jens Dietrich mit. In Bad Frankenhausen werde das mobile Bürgerbüro am Donnerstag, 3. Juni, stehen. Von 8 bis 11 Uhr seien Jürgen Pohl und Marcus Bühl am Stadtbrunnen auf dem Markt und würden dort Interessierte über die Arbeit der Bundestagsfraktion informieren, heißt es in der Ankündigung weiter.