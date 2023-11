Agathe-Angebote in Sondershausen und Oberspier

Kyffhäuserkreis. Gemeinsam gebastelt wird in Sondershausen und eine polizeiliche Beratung wird in Oberspier angeboten.

Über das Projekt „Agathe – Älter werden in der Gemeinschaft“ gibt es in Sondershausen und Oberspier in der kommenden Woche zwei Angebote. So können Interessierte am Dienstag, dem 14. November, ab 14 Uhr im Hasenholz-Östertal-Centrum in Sondershausen zum vorweihnachtlichen Basteln kommen und dabei Kaffee und Gebäck genießen. Im Seniorentreff Oberspier geht es dann am 15. November beim Vortrag der Beratungsstelle der Polizei um das Thema Einbruchschutz. Beginn ist 14 Uhr.