Agathe-Berater kommen nach Greußen

Greußen. Einmal monatlich werden Sprechstunden angeboten. Auch Hausbesuche sind möglich.

Die Agathe-Berater bieten für Bewohner der Landgemeinde Stadt Greußen und auch der Orte in der Vewaltungsgemeinschaft in Greußen Termine an. Am 19. September, 17 Oktober, 21. November und 19. Dezember, jeweils ein Dienstag, sind Simone Schmidt und Yvonne Koch in der Zeit von 14 bis 15 Uhr im Verwaltungsgebäude in der Bahnhofstraße 13 a anzutreffen. Auf Wunsch kommen die beiden Agathe-Beraterinnen nach Terminabsprache auch zu Hausbesuchen.

Tel: 03632 /741529 oder 03632 / 741670