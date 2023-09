Heldrungen. Das „Agathe“-Team ist im Seniorenzentrum vor Ort.

Eine Sprechstunde im Heldrunger Seniorenzentrum, Schillerstraße 6, bietet das Team von „Agathe“ am Dienstag, dem 19. September, an. Von 14 bis 15.30 Uhr können sich Interessierte zu verschiedenen Themen beraten lassen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Das Angebot ist kostenlos, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Telefonisch ist das Agathe-Team unter 03632 / 74 19 76 oder per Mail an agathe@kyffhaeuser.devorab zu erreichen.