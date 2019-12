Aids-Aktionstag soll Vorurteile ausräumen

Mit Vorurteilen unter denen viele mit HIV infizierte Menschen leiden müssen, wollen Mitarbeiter vom Gesundheitsamt jetzt in einer Aktion zum Welt-Aidstag aufräumen. Dazu suchen sie am Dienstag, dem 10. Dezember in der Galerie am Schlossberg in Sondershausen das Gespräch mit Passanten. An einem Informationsstand im Einkaufszentrum wollen sie den Menschen die Unsicherheiten im Umgang mit dem Thema Aids und den von der Immunschwäche Betroffenen nehmen, teilte die Kreisverwaltung gestern auf Nachfrage mit. Sie würden damit dem Motto des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember folgen, das in diesem Jahr der Kernbotschaft „Streicht die Vorurteile“ folgte.

Es gehe darum, vielen Menschen eine Anregung zu geben, ihre eigenen Denk- und Verhaltensweisen gegenüber HIV-Positiven zu überdenken und mögliche Vorurteile aus dem eigenen Kopf zu streichen, heißt es in der Mitteilung aus dem Gesundheitsamt weiter. Ziel sei, dass Menschen mit und ohne HIV im Alltag ohne Ausgrenzung und Diskriminierung zusammenleben können.

Mit Hilfe einer breiten Auswahl an Informationsmaterialien wollen die Gesundheitsexperten aus der Kreisverwaltung in erste Linie über sexuell übertragbare Infektionskrankheiten beraten. Um dabei eben auch Vorurteile abzubauen, wollen sie einen ganz besonderen Schwerpunkt darauf legen, zu zeigen, wie effektiv man sich vor einer Ansteckung schützen und äußerst wirksam Prävention betreiben kann, ohne Betroffene dabei völlig auszugrenzen, heißt es aus dem Gesundheitsamt.

Berührungsängste gegenüber Mitmenschen, die unter dem Immunschwäche-Virus leiden, könnten darüber hinaus deutlich abgebaut werden, wenn die Gäste am Informationsstand erfahren, dass es inzwischen sehr ausgereifte Möglichkeiten gibt, die Erkrankung zu behandeln. Diese Aussage soll in den Gesprächen betont werden.

In Thüringen trügen 570 Männer und 160 Frauen den HI-Virus in sich, gibt die Kreisverwaltung Schätzungen vom Robert-Koch-Institut (RKI) weiter. 45 Betroffene hätten sich im Verlauf des Jahres 2018 neu infiziert. Das ergebe im Vergleich mit anderen Bundesländer ein sehr geringe Quote an Neuinfektionen. Laut Erhebung des RKI lebten Ende 2018 rund 88.000 Menschen mit einer HIV-Infektion in Deutschland. Schätzungsweise 12.700 Menschen würden noch nicht wissen, dass sie vom Virus befallen sind. Rund 2400 Menschen hätten sich 2018 neu mit HIV infiziert, 2017 waren es 2500 Neuinfektionen. Alarmierend sei aber trotzdem, dass die Zahlen der sexuell übertragbaren Erkrankungen insgesamt zugenommen hätten und sollten nach Auffassung der Gesundheitsexperten bei der Beratung, Prävention und Therapie deshalb auch die notwendige Aufmerksamkeit erfahren.

Direkt am Stand der Sondershäuser Schlossberg-Galerie können Besucher sich auch beraten lassen, wie sie sich selbst möglichst fit und gesund erhalten. Dafür geben die Experten Tipps zur richtigen Ernährung und ausreichender Bewegung. Darüber hinaus werden sie Blutdruckmessungen anbieten und Blutzuckerbestimmungen gleich vor Ort durchführen, teilt die Kreisverwaltung weiter mit. Diese Angebote seien natürlich kostenlos.