Aktionen im Kyffhäuserkreis gegen häusliche Gewalt

Kyffhäuserkreis. Aufgrund des hohen Infektionsgeschehens finden in diesem Jahr weniger oder nur digital Veranstaltungen des Netzwerks gegen häusliche Gewalt statt.

Aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen hat das Netzwerk gegen häusliche Gewalt im Kyffhäuserkreis die Aktionsveranstaltung „Schweigen macht schutzlos – mach dich laut!“ am Freitag, 26. November, auf dem Marktplatz in Sondershausen abgesagt. Auch die Aktion „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ solle laut Landratsamt zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Die Fahnenhissaktion zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen werde wie geplant stattfinden, heißt es weiter. Am Donnerstag, 25. November, ruft das Netzwerk gegen häusliche Gewalt auf, sich an der Fahnenhissaktion um 10 Uhr vorm Landratsamt in Sondershausen zu beteiligen.

Im Rahmen der Aktion wird es zudem am 25. November, ab 19.30 Uhr, einen kostenfreien Onlinevortrag geben zum Thema „Femizide – Warum Männer Frauen töten und was wir dagegen tun müssen“. Die Investigativjournalistin Margherita Bettoni (Schwerpunkte Organisierte Kriminalität und sexualisierte Gewalt) referiert. Zudem bittet das Netzwerk um Spenden für das Frauenhaus Sondershausen.

Anmeldung für den Vortrag über Volkshochschule des Landkreises unter Telefon: 03632/74 12 62 oder per E-Mail: vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de.