Aktionswoche gegen häusliche Gewalt in Sondershausen

Sondershausen. Das Netzwerk gegen häusliche Gewalt und die Gleichstellungsbeauftragte Sondershausens laden zu Veranstaltungen ein.

Unter dem Motto „Gewalt.Frei.Leben“ lädt das Netzwerk gegen häusliche Gewalt zu einer Aktionswoche in der Zeit vom 16. bis 25. November ein. Hier soll vor allem Betroffenen Mut gemacht werden, sich Hilfe zu suchen und diese anzunehmen. So soll es am 20. November im Carl-Schroeder-Saal Vorträge und Beratungsangebote geben sowie die Vorstellung des Kinderrecht-Projektes „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung“ durch die Kindergärten des Kyffhäuserkreises. Auch die Täterberatungsstelle „Orange“ stelle sich vor.

Am 22. November wird 18 Uhr zu einer Theateraufführung der Bühne für Menschenrechte in die Cruciskirche eingeladen. Der Eintritt ist frei. Tags darauf begeht die Stadt Sondershausen mit dem Landratsamt den internationalen Aktionstag gegen Gewalt an Frauen mit einem gemeinsamen Fahnenhissen vor dem Landratsamt. Am Mittag beginne dann die Veranstaltung „Köstliches aus dem Suppentopf“, deren Erlöse dem Frauenhaus zugutekommen. Gleichzeitig laufe auf dem Markt eine Mitmachaktion der LAG Jugendkunstschule.