Alkoholisiert am Steuer

Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden in Ebeleben und Greußen Autofahrer festgestellt, die unter Alkoholeinfluss am Steuer saßen. So ergab ein Alkoholtest bei einem Fahrzeugführer in Ebeleben einen Wert von 0,72 Promille, in Greußen war ein Fahrer nicht mehr in der Lage, in das Gerät zu pusten, berichtet die Polizei.