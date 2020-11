Alle unterm Dach der ehemaligen Grundschule Greußen

„Es gibt hier grundsätzlich ein großes Potenzial für eine Nutzung“, sagt Greußens Bürgermeister René Hartnauer (SPD), beim Gang durch die verwaisten Flure und Klassenzimmer der ehemaligen Grundschule. Mit Ende der Nutzung für die Bildung im Jahre 2018 bekam die Stadt Greußen den Komplex vom Kreis zurück. Der Stadtrat hatte sich damals dafür entschieden, das Gebäude als Eigentum aufzunehmen. Es gab Überlegungen, sie als soziales, generationsübergreifendes Haus zu nutzen.

Ein erster Schritt dazu ist bereits in die Wege geleitet worden. So sind noch in diesem Jahr eine Bestandsaufnahme und die Erstellung digitaler Pläne des ehemaligen Schulgebäudes durch ein Vermessungsbüro geplant, erklärte Hartnauer. Die Kosten in Höhe von rund 17.500 Euro trägt die Stadt Greußen.

In einem weiteren Schritt soll das Architekturbüro Spangenberg und Braun aus Weimar eine Bedarfsplanung und Machbarkeitsstudie für eine künftige Nutzung erstellen. Diese beinhaltet unter anderem eine Aufstellung der Schäden in dem Gebäudekomplex. Geklärt werden sollen auch Fragen, mit welchem finanziellen und baulichen Aufwand zu rechnen ist, wie hoch die jährlichen Kosten zur Unterhaltung wären und wie die vorhandenen Räumlichkeiten in das Konzept passen. Die Kosten für diese Konzeptentwicklung belaufen sich auf etwa 16.500 Euro. Für 80 Prozent davon sind Fördermittel beantragt worden.

Für den Standort – ob dieser nun von der Stadt Greußen genutzt oder am Ende doch veräußert wird, sprechen auf jeden Fall die guten Rahmenbedingungen, machte Hartnauer deutlich. So wurde die Bushaltestelle vor dem ehemaligen Schulgebäude im Zuge des grundhaften Ausbaus der Neustadt barrierefrei und modernsten Anforderungen entsprechend gestaltet. Auch habe man sämtliche Versorgungsleitungen, inklusive Glasfaserkabel, für den Anschluss des Gebäudes gleich mit verlegen lassen.