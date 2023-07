Alles außer Langeweile: Jugendclub Ebeleben hat Programm für jeden Geschmack

Johanna Ludwig ist neue Schulsozialarbeiterin an der TGS in Ebeleben. In den Ferien nutzt sie die Gelegenheit, die Kinder bei den Ferienspielen im Jugendclub kennenzulernen.

Ebeleben. Im Jugendclub Ebeleben verbringen täglich bis zu 30 Kinder ihre freie Zeit. Neue Schulsozialarbeiterin stellt sich vor.

Das Sommerferienprogramm im Jugendclub Ebeleben trifft ein weiteres Mal den Geschmack der Kinder und Jugendlichen: „Wir sind wie immer voll bis unters Dach“, sagt Chefin Nancy Schuder-Ludwig erfreut. Täglich strömen zwischen 20 und 30 Besucher aus den Regionen Helbedündorf, Großenehrich und Ebeleben ins Domizil in der Lindenstraße.

Der Jüngste ist gerade einmal sechs Jahre alt. Linus kommt mit seinen drei Schwestern gern in den Club und hat das Team um Schuder-Ludwig schnell ins Herz geschlossen. Mit großen Augen und breitem Grinsen nimmt er teil an den Kreativangeboten wie Pinnwandbasteln oder Bildergestalten.

Kreativräume bieten genug Platz für Schlechtwetterprogramm

Dass aufgrund des Regens mehr Schlechtwettervarianten auf dem Plan stehen als Schwimmbadausflüge stört die Mädchengruppe, bestehend aus den Freundinnen Lara, Nadia und Alana, nicht. Das Trio ist im Jugendclub Stammgast und übernimmt gern auch Mitverantwortung. „Die Ferien hier zu verbringen macht Spaß – zu Hause würden wir uns langweilen“, sagen sie. Auch während der Schulzeit nehmen sie die Angebote wahr und helfen bei der Hausaufgabenbetreuung. „Hier gibt es immer was zu tun.“ Stolz zeigen sie dem Besucher, was sich hinter den einzelnen Clubtüren verbirgt und was im selbst angelegten Kräuter- und Gemüsegarten wächst. „Hier wird in den Ferien auch immer frisch gekocht“, betont Nadia. Heute gibt es Nudeln Bolognese und Gurkensalat.

Damit die Ferienbetreuung reibungslos verlaufen kann, ist das Team vom Jugendclub auf die Unterstützung ehrenamtlicher Helfer angewiesen. Hierbei können Schuder-Ludwig und Sozialpädagogin Carolin Winter auf ehemalige Clubbesucher zählen, die sich auch während der ausbildungs-, studien- oder arbeitsfreien Zeit mit um die Betreuung und Ausrichtung der Angebote kümmern.

Die Ferien werden im Jugendclub Ebeleben für Lara, Nadia und Alana (von links) nicht langweilig. Foto: Ireen Wille

Zusätzlich unterstützt Johanna Ludwig das Clubteam. Die Greußenerin ist seit 1. Juni neue Schulsozialarbeiterin an der Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) in Ebeleben. Für sie bietet sich im Jugendclub eine gute Möglichkeit, die Schüler außerhalb der Schule kennenzulernen. Künftig möchte sie auch gemeinsame Projekte mit dem Jugendclub auf die Beine stellen. An der Schule sei Ludwig, die zuvor Erziehungswissenschaft und Soziologie in Jena studierte, sehr gut aufgenommen worden. Die Zusammenarbeit mit Schulleitung, Eltern, Lehrern und Schülern der fünften bis zehnten Klassen habe schon in den ersten Wochen gut geklappt. Ihre Unterstützung, so habe sie erfreut festgestellt, sei erwünscht und werde auch gut angenommen.

Auf die künftige Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeiterin freut sich auch Schuder-Ludwig. Sie wünscht sich in erster Linie gemeinsame Projekte zum Thema Medienkompetenz. Aufklärung und Sensibilisierung seien gerade beim Thema soziale Medien gefragt wie nie.

Bei den Ferienangeboten sind in diesem Jahr besonders sportliche Aktivitäten gefragt: Wettbewerbe wie „Schlagt das Betreuerteam“, Schatzsuche, Schwimmbadspaß oder Bewegungsspiele sind Schuder-Ludwig zufolge hoch im Kurs. „Die Kids haben Bock auf Bewegung“, sagt sie. Auch Tagesfahrten zum Filmstudio nach Babelsberg, zu Explorata-Mitmachwelt und Meeresaquarium in Zella-Mehlis seien schnell ausgebucht gewesen.