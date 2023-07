Allmenhausen feiert Jubiläum

Die Band Swagger spielt am Freitag in Allmenhausen, wo mit einer Festwoche das 888-jährige Jubiläum gefeiert wird.

Allmenhausen. Partynacht am Freitag und Ersatzprogramm fürs Bauerntheater, das krankheitsbedingt ausfällt.

Das 888-jährige Dorfjubiläum wird vom 5. bis 9. Juli in Allmenhausen gefeiert. Der Feierreigen wird am Mittwoch um 19 Uhr mit einem Gospelkonzert in der Kirche eingeläutet. Die für Donnerstag geplante Theateraufführung muss krankheitsbedingt entfallen, erklärt Annett Weiß vom Bauerntheater. „Wir haben dennoch ein schönes Programm geplant. Die Allmenhäuser Jagdhornbläser werden spielen, unser Ortsteilbürgermeister Lothar Lippmann gibt Informationen über Allmenhausen mit Bildern und Videos weiter. Natürlich gibt es mit Beiträgen und Sketchen etwas zum Lachen“, so Annett Weiß. Höhepunkte im Festprogramm sind weiterhin die Rocknacht mit Swagger am Freitag ab 21 Uhr und das ganztägige Festprogramm am Samstag ab 10 Uhr.