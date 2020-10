Allstedt: Lesung zum Thema Flüchtlingskinder

Allstedt. Veranstaltung am 6. November im Burg- und Schlossmuseum des Ortes in Sachsen-Anhalt.

Eine Buchlesung wird es am Freitag, 6. November, im Burg- und Schlossmuseum Allstedt geben. Autorin Bettina Fügemann liest ab 19 Uhr in der Schlosskapelle aus ihrem Buch „Ich suche eine neue Mutti – Kinder in Sachsen-Anhalt als Opfer der Vertreibung 1945 bis 1951“. Unter den Flüchtlingen am Ende des Zweiten Weltkrieges befanden sich auch Kinder, die von Angehörigen getrennt oder gar zu Waisen wurden. Die Autorin gibt einen Überblick über die Maßnahmen in den ehemaligen Ostprovinzen und der Sowjetischen Besatzungszone, beschreibt an Beispielen das Schicksal dieser Kinder.

Die Eintrittskarten (jeweils zehn Euro) werden begrenzt abgeben. Es wird um Voranmeldung gebeten unter Telefon: 034652/519 oder per E-Mail: schloss-allstedt@allstedt.de.