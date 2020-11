Als letzte Station würdigen Abschieds bleibt das Krematorium in Sondershausen

Auf ihrem letzten Weg sollen Menschen aus Sondershausen und Umgebung die heimische Region auch in Zukunft nicht verlassen müssen. Deshalb will das in Halle beheimatete Unternehmen Convela das Krematorium am Hauptfriedhof weiter betreiben, nachdem die Stadt Sondershausen Anfang des Jahres entschieden hatte, es zu schließen.

Die Begründung der Stadtverwaltung, die Einrichtung sei wirtschaftlich nicht länger tragbar, will Convela-Geschäftsführerin Stefanie Oeft-Geffarth, nicht gelten lassen: „So ein überschaubares aber gerade deshalb feines Ensemble aus kleiner aber architektonisch ansprechender Trauerhalle, einem landschaftlich schönen, gepflegten Friedhof und dem darin eingebetteten Krematorium, bietet eine geradezu ideale Umgebung um den Abschied von lieben Menschen würdevoll zu gestalten.“ Dieser Eindruck habe sie seit ihrem ersten Besuch nicht wieder losgelassen.

Krematoriumsleiter Danny Heinrich überprüft nach einer Verbrennung den Abkühlvorgang in der Brennkammer. Foto: Timo Götz

Verstorbene im Anschluss an eine würdevolle Trauerzeremonie dem Feuer übergeben zu können, hält Oeft-Geffarth für den angemessenen Ausklang eines Abschiedsrituals, wie es viele Menschen wünschen. „Wenn so etwas noch an Ort und Stelle möglich ist, sollte das unbedingt erhalten werden.“ Mit der Übernahme wolle ihr Unternehmen dafür sorgen, dass sich der zeremonielle Kreis weiterhin in Sondershausen schließen könne. All die Schritte, die einer Einäscherung vorangehen, um einen Menschen würdig zu verabschieden, blieben weiter in den Händen regionaler Bestatter und Trauerbegleiter, versichert Oeft-Geffarth.

Mit einigen Bestattungsunternehmen aus der Region gebe es inzwischen eine Kooperation. Lange aber sei Convela als neuer Betreiber des Krematoriums auf Ablehnung gestoßen, bedauert die Chefin. Seit dem 1. November, dem Tag an dem die Stadt die Anlage an den Pächter übergeben hat, hätten bereits wieder einige Verbrennungen in Zusammenarbeit mit einheimischen Bestattern stattgefunden. „Es sind noch wenige, das Krematorium ist nicht täglich ausgelastet. Aber komplett herunterfahren mussten wir die Anlage aber zum Glück nicht“, so Stefanie Oeft-Geffarth.

Rund 4000 Verbrennungen sollen nach den optimistischsten Prognose des neuen Betreibers pro Jahr im Sondershäuser Krematorium stattfinden. Wirtschaftlich könne die Anlage aber auch schon mit 1700 bis 2000 Einäscherungen betrieben werden. Auch die höchste Prognose könnte allein mit Verstorbenen aus der Region um Sondershausen erfüllt werden, ist die Geschäftsführerin überzeugt. „Wir werden keine toten Menschen über hunderte Kilometer herantransportieren, um sie in Sondershausen zu verbrennen“, stellt sie klar.

Damit das Krematorium überhaupt noch längere Zeit betrieben werden darf, müssen dringend Rauchgas-Filtersysteme, mit denen die geltenden strengen Schadstoffgrenzwerte eingehalten werden können, nachgerüstet werden. Rund 250.000 Euro werde Convela dafür im kommenden halben Jahr investieren, versichert die Chefin. Zuvor sollen außerdem noch etwa 40.000 Euro ausgeben werden, um die Prozesse im Krematorium zu digitalisieren. „Bald muss hier kein Bestatter mehr ewig Zettel ausfüllen, wenn er einen Verstorbenen zur Einäscherung bringt.“, erklärt Oeft-Geffarth. Mit digitalen Formen von Gedenkkultur beschäftige sich ihr Unternehmen seit Längerem. Es bietet sogar Online-Trauerfeiern an.

Modernisiert werden soll aber bald auch der Prozess der Einäscherung selbst. Unter Leitung des neue Geschäftsführers vom Sondershäuser Krematorium, Danny Heinrich, werde die Anlage schrittweise auf reinen Elektrobetrieb umgestellt. Einen Teil der Energie dafür sollen Solaranlagen auf dem Dach des Krematoriums liefern, schaut Stefanie Oeft-Geffarth weiter in die Zukunft.