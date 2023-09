Alte Borlach-Turnhalle Artern: Eine Entscheidung fehlt noch

Die ehemalige Borlach-Turnhalle soll vom Eigentum des Landkreises in das der Stadt Artern wechseln. Dafür ist aber noch ein wegweisender Beschluss notwendig.

Artern. Die Stadträte müssen nun noch ihren Segen für die Übernahme der Einrichtung vom Kreis geben. Deren Sicht scheint eindeutig.

Für den Schulsport hat die ehemalige Borlach-Turnhalle in der Straße der Jugend nach der Fertigstellung der Kyffhäuser-Arena auf dem Königstuhl keinen Nutzen mehr. Grund- und Gemeinschaftsschüler nutzen die neue Multifunktionshalle. Am 25. September muss der Stadtrat eine endgültige Entscheidung darüber treffen, ob die Sporthalle in städtisches Eigentum übergehen soll oder nicht.

Zuletzt beschäftigten sich die verschiedenen Arterner Ausschüsse mit der Übernahme der Halle aus dem Kreiseigentum. Die Zeichen aus den Ausschüssen stehen gut. Vom jüngsten Finanzausschuss gab es ein einstimmiges Votum für die Übernahme der Halle, sagte Arterns Bürgermeister Torsten Blümel (Linke).

Kümmert sich Artern künftig um die Sportstätte, belastet dies das Stadtsäckel voraussichtlich mit jährlichen Kosten im fünfstelligen Bereich. Wie hoch sie genau sein werden, konnte noch nicht gesagt werden. Zahlen des Landkreises bezifferten die Kosten für Energie und Reinigung mit Schulsportbetrieb zuletzt auf 36.400 Euro. Arterner Kommunalpolitiker wollen die ehemalige Borlach-Halle als Trainingsstätte für Vereine erhalten. Darüber herrscht grundsätzlich Einigkeit.