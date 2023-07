Alte Drehleiter: Eindringliche Worte eines Feuerwehrchefs im Kyffhäuserkreis

Roßleben-Wiehe. Roßlebens Stadtbrandmeister begründet, warum beim Anschaffen eines neuen Hubrettungsfahrzeuges nicht weiter unnötig Zeit ins Land gehen darf.

Die Landgemeinde zählt nicht zu den finanziell stärksten im Landkreis, aber bei Brandschutz und Bevölkerungssicherheit soll nicht gespart werden. Die Beschaffung einer neuen Drehleiter als Ersatz für das 29 Jahre alte und gebraucht übernommene Fahrzeug von der Landesfeuerwehrschule ist dringend nötig.

Im kommenden Jahr erreicht die Roßlebener Drehleiter Oldtimer-Status, kann ein veraltetes System vorweisen und den einen oder anderen Aussetzer. Die Verwaltung machte sich daher viele Gedanken, wie sie den beträchtlichen Eigenanteil in Höhe von rund 300.000 Euro aufbringen kann.

Spätestens nach den nachhallenden Worten des Stadtbrandmeisters Benjamin Voigt hätte sich keiner der Roßleben-Wieheschen Stadträte guten Gewissens gegen die notwendige Investition stemmen können – und so war es auch. Einsicht in allen Gesichtern und einstimmiger Segen für die gemeinsame Anschaffung einer Drehleiter DLAK 23/12 mit den Kommunen Kölleda und Elxleben im Landkreis Sömmerda. Statt einer werden nun drei Drehleitern gleicher Ausstattung beschafft.

Drehleiter als Einzelanschaffung kostet rund eine Million Euro

Durch das Zusammentun gibt es einen gewissen Mengenrabatt. Wie hoch der ausfällt, ist noch nicht abschließend geklärt. Das Land sieht solch eine interkommunale Zusammenarbeit gern – deshalb entlastet der Freistaat die Gemeindekasse auch mit knapp 30.000 Euro. Roßleben-Wiehe bekommt für das nagelneue Gefährt nun statt 280.000 Euro vom Land insgesamt 308.000 Euro.

Das sind zehn Prozent mehr für die interkommunale Sammelbestellung. Hinzu kommt, dass durch die Dreier-Bestellung auch die Planungskosten gedrittelt würden. Der Kreis beteilige sich mit 235.000 Euro an der Neuanschaffung, hieß es von der Verwaltung.

„Günstiger werden wir niemals mehr eine Drehleiter bekommen“, sagte Verwaltungsmitarbeiter Sascha Schwert, der gleichzeitig Mitglied der Roßlebener Stützpunktwehr ist. Rund 850.000 Euro pro Fahrzeug werde aber wohl zusammen kommen. Im Vergleich dazu beliefen sich aktuell die Anschaffungskosten für ein einzelnes Neufahrzeug bereits auf etwa eine Million Euro.

Aufgrund des uralten Betriebssystems müsse man darüber hinaus damit rechnen, dass einige Firmen keine notwendigen Technikprüfungen mehr durchführen (können), weil das System längst überholt ist, warnte Schwert vor Konsequenzen.

Ausfälle während Einsätzen ziehen Anwohnerzorn auf Retter

„Es gibt im Kyffhäuserkreis sechs Drehleitern; davon ist die in Roßleben die älteste. Alle anderen Kommunen haben in den letzten Jahren eine Ersatzbeschaffung durchgeführt“, bilanzierte Roßlebens Feuerwehrchef und gleichzeitig Stadtbrandmeister Benjamin Voigt.

Der „ein oder andere Ausfall“ der Drehleiter ist laut Voigt bereits vorgekommen. Exemplarisch wurden zwei Wohnhausbrände in Bottendorf und in Bucha zwischen Wiehe und Memleben, genannt. In Bottendorf sei die Drehleiter während des laufenden Betriebs ausgestiegen. „Das hat den Zorn der Anwohner auf die Feuerwehrleute geladen“, so Voigt weiter. Dort war ein Neustart notwendig. Der gelang auch, allerdings können in solch einem Fall schon einmal zehn bis 15 Minuten vergehen, bis die Technik wieder arbeiten könne. Mit moderneren Fahrzeugen gestalte sich der Neustart nicht nur einfacher, sondern gehe schneller vonstatten, erklärte Voigt den Stadträten.

Auch beim Einsatz während eines Dachstuhlbrandes in Bucha, einem Ortsteil der Gemeinde Kaiserpfalz, auf sachsen-anhaltischer Seite verweigerte das 29 Jahre alte Hubrettungsfahrzeug laut Voigt nach einer Stunde Löschtätigkeit seinen Dienst. Die Spannungsversorgung brach zusammen, „weil die Batterien am Ende waren“, verdeutlichte er den Räten den akuten Handlungsbedarf der Anschaffung. Das war besonders gefährlich, weil sich zum Einsatzzeitpunkt laut des Stadtbrandmeisters noch Personen im Gebäude befunden hätten.

Roßleben muss als Stützpunktwehr schon allein wegen der Bebauung (zum Beispiel Industriehallen und hohe Gebäude) eine Drehleiter vorhalten. „Langfristig können wir die alte Drehleiter nicht halten. Irgendwann wird es an Ersatzteilen etc. fehlen“, mahnte Voigt. Mit dem Ratsbeschluss könnte der Drehleiter-Nachfolger 2025 auf dem Hof der Roßlebener stehen. Versagt die bisherige Leiter bis dahin dauerhaft ihren Dienst, wird sie vorzeitig außer Dienst gestellt. Roßleben-Wiehe müsste sich dann um Miet-Technik kümmern.