Alte Leitstellen-Nummer entfällt

Die alte Rufnummer der Rettungsleitstelle Sondershausen werde aufgrund von Umstellungen im Telefonnetz künftig wegfallen. Das teilte das Landratsamt des Kyffhäuserkreises mit. Die Nummer wurde bisher an die gemeinsame Rettungsleitstelle in Nordhausen weitergeleitet. Die Weiterleitung endet am 20. Januar. Bei der wegfallenden Telefonnummer handelt es sich um die Sondershäuser Rufnummer 03632/1 92 22. Die Rettungsleitstelle Nordhausen-Kyffhäuserkreis ist über die Rufnummern 03631/8 93 80 und 03631/1 92 22 sowie in Notfällen über die Notrufnummer 112 zu erreichen.