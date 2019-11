Alte Stahlglocke soll Kriegs-Mahnmal werden

Anfang Februar 2020 soll die noch fehlende Bronzeglocke für die St.-Trinitatis-Kirche Sondershausen gegossen werden, damit spätestens zum 400-jährigen Kirchweihjubiläum im Juni 2020 wieder vier Glocken auf dem Turm der Stadtkirche läuten können. Im Nebenzug soll mit dem Austausch einer Eisenhartgussglocke auch der Grundstock für ein Kriegs-Mahnmal zum 75. Jahrestag der folgenschweren Bombardierung Sondershausens am 8. April 1945 geschaffen werden. Lediglich ein Standort für die „Friedensglocke“ ist noch nicht gefunden.

Seit Jahren Jahren setzt sich der Heimatforscher und ehemalige Kulturamtsleiter Helmut Köhler für eine Komplettierung des Glockengeläuts ein. Bis zum Ersten Weltkrieg hingen vier Glocken im Turm. Die älteste noch vorhandene Glocke stammt aus dem Jahr 1623, eine zweite goss man bereits 1925 als Kriegsersatzglocke, die dritte wurde 1955 aus Eisenhartguss gefertigt, die vierte wurde nie ersetzt. Ende vergangenen Jahres ging für Projektleiter Helmut Köhler mit dem erfolgreichen Guss einer aus Spenden finanzierten 1200 Kilogramm schweren Bronzeglocke der erste Abschnitt des Glockenprojekts in Erfüllung. Sie soll die verschlissene Stahlglocke ersetzen. Im Februar dieses Jahres wurde die kleine Bronzeglocke geliefert und wartet seitdem in der Kirche auf ihren Einsatz. Der Guss der mit 2600 Kilogramm größten Glocke steht noch aus.

„Aus Kostengründen wollen wir die beiden neuen Glocken zusammen aufhängen“, erklärt Köhler. Vor wenigen Tagen erhielt er die Terminbestätigung für den Guss der vierten Glocke aus der Glockengießerei Bachert in Neunkirchen. „Wir wollen die Glocke in diesem Jahr beginnen und mit einer etwa gleichgroßen Glocke für die Stiftskirche Herrenberg Anfang Februar 2020 gießen“, schreibt Firmenchef Albert Bachert. Christoph Schulz, der für Sondershausen zuständige Glockensachverständige der evangelischen Kirche, rechnet mit der Abnahme der Kirche vier Wochen nach dem Guss, also Anfang März.

Während damit der Vierklang zum Kirchweihjubiläum gesichert scheint, könnte der Zeitrahmen für den Bau eines Kriegsmahnmales knapp werden. Aber auch für diesen Fall hat Köhler eine Lösung parat. „Wird es zu knapp, so hängen wir die Stahlglocke einfach früher ab. Die Demontage kann vielleicht auch ohne Kran, per Flaschenzug erfolgen“, so die Überlegungen des Projektleiters.

Helmut Köhler stieß mit seinem Vorschlag, die nicht mehr benötigte Eisenglocke als Friedensglocke in der Stadt aufzustellen, bei Verwaltung und Bürgermeister Steffen Grimm (pl) auf Zustimmung. Die Glocke wurde am 8. April 1955 gegossen und trägt mit den Worten „Den Toten zum Gedächtnis, den Lebenden zur Mahnung. 8.4.1945“ schon eine passende Inschrift. Die Glocke soll an alten Stahlträgern aufgehängt werden, die den Eindruck vermitteln, als stammten sie aus den beim Bombenangriff zerstörten Gebäuden. „Vielleicht kann man noch einen Spruch wie ‘Nie wieder Krieg’ in die Träger schneiden“, überlegt Köhler.

„Wir haben für das Denkmal 4000 Euro im Haushalt eingestellt und es liegen uns für die Montage zwei Angebote von Metallbaufirmen vor“, berichtet Bürgermeister Grimm vom Stand der Vorbereitungen für das Denkmal. Über den Ort der Aufstellung soll der Kulturausschuss in seiner nächsten Zusammenkunft beraten. Köhler hatte ursprünglich den Standort des abgerissenen Toilettenhäuschens am Busbahnhof vorgeschlagen und damit eine kontroverse Diskussion angestoßen. Im Gespräch sind laut Grimm jetzt noch andere Flächen am Busbahnhof, die Kreuzung August-Bebel-Straße/Lohstraße, eine Fläche an der Lohstraße beim „Frosch“ sowie eine städtische Fläche an der Kreuzung Hans-Schrader-Straße/Richard-Wagner-Straße.

Uta Keyser, Fachgebietsleiterin Stadtplanung, stuft zwar alle Möglichkeiten technisch als machbar ein, hält aber den Standort August-Bebel-Straße/Lohstraße für ungeeignet. Laut Keyser plane die Wohnungsgesellschaft Glückauf als Besitzerin der angrenzenden Wohnblöcke eine Neugestaltung der betreffenden Fläche. „Sicher ist die Lohstraße, als die Straße mit den größten Kriegsschäden, für ein Mahnmal geeignet“, sagt Keyser und hält eine Versetzung der Frosch-Statue für möglich. In der Entscheidung über den Standort möchte aber auch sie dem Kulturausschuss nicht vorweggreifen.

Wer übrigens Anfang Februar den Guss der großen Bronzeglocke vor Ort verfolgen möchte, Helmut Köhler wird wieder eine Busfahrt in die Glockengießerei nach Neunkirchen in Baden-Württemberg anbieten.