Alte Weiche am Bahnhof Sondershausen ausgewechselt

Sondershausen. Der Zugverkehr war wegen Gleisbauarbeiten über das Wochenende in Sondershausen eingestellt.

Mitarbeiter der Firma Gleisbau Weimar haben am Wochenende einen Weichenwechsel am Bahnhof Sondershausen vorgenommen. Dieser war notwendig, weil die bisherige Weiche zu nah am Brückenbau war. Zudem hatte eine Fangschiene gefehlt. Der Zugverkehr wurde während der Gleisbauarbeiten über das Wochenende in Sondershausen eingestellt. Ein Schienenersatzverkehr über Hohenebra war eingerichtet. Ab Montagmorgen solle der Zugverkehr voraussichtlich wieder planmäßig über Sondershausen verlaufen.