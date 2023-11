Altpapier sammeln für den guten Zweck

Oldisleben. Erfolgreiche Sammelaktion der TGS Oldisleben: Die Hälfte des Erlöses geht an Kinderhospiz, die andere Hälfte bleibt an der Schule

Einmal im Jahr ist Altpapieraktion an der TGS Oldisleben. Die Sammelaktion an der Schule war vor neun Jahren von den Schülerinnen und Schülern ins Leben gerufen worden, um zum einen mit dem Erlös einen Wunsch für die Schule zu erfüllen. Zum anderen, um mit dem Geld ein gutes Werk zu tun: Von Anfang an ist ein Teil des Geldes für das Kinderhospiz bestimmt, das ist ein Bedürfnis der Mädchen und Jungen und daran lassen die nachfolgenden Schülergenerationen seither auch nicht rütteln. Anderthalb Container kamen bereits am ersten Tag zusammen, aber auch am zweiten Tag füllte sich der zweite Container zusehends. Die Achtklässler – im Bild Anna-Faye, Tim und Lisa-Marie aus der 8b – übernahmen wieder die Aufsicht und bis zum Abend das gebundene Altpapier an, das Schüler und Eltern brachten und dann gewogen im Bogen auf den großen Haufen flog.