Die Resonanz auf das erste Weihnachtssingen in Bad Frankenhausen im vergangenen Jahr war überwältigend: Über 500 Männer, Frauen und Kinder hatten sich auf den Weg zum Markt gemacht, um sich gemeinsam singend auf das Weihnachtsfest einzustimmen.

Am 21. Dezember ist wieder großes Weihnachtsliedersingen

Bad Frankenhausen. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr gibt es auf dem Marktplatz in Bad Frankenhausen die Fortsetzung

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr findet das große Weihnachtsliedersingen mit Kantorin Laura Schildmann in diesem Jahr seine Fortsetzung. Am Donnerstag, 21. Dezember, sind Groß und Klein ab 18 Uhr wieder herzlich eingeladen, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern des Kyffhäuser-Gymnasiums, des Kirchenkreises Bad Frankenhausen und Sondershausen sowie der Stadt Bad Frankenhausen die Stimmen erklingen zu lassen. Anschließend ist Christmas Party bis 21 Uhr auf dem Marktplatz, Stadtleuchten und Weihnachtsshopping in der Kräme.