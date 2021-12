Am Greußener Kohlenhof könnten Eigenheime entstehen

Greußen. Die Landgemeindeverwaltung prüft vier mögliche Areale für neue Baugrundstücke in Greußen.

An vier Standorte im Stadtgebiet Greußen könnten vielleicht Eigenheime entstehen. Weil in der Salamistadt dringend Baugrundstücke gesucht werden, lässt die Verwaltung der Landgemeinde jetzt prüfen, ob die ins Auge gefassten Parzellen für eine Wohnbebauung in Frage kommen. Das teilte Bürgermeister Torsten Abicht (parteilos) auf der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Greußen mit.

Am aussichtsreichsten sei das Areal des ehemaligen Kohlenhofs an der Schwarzburger Straße, schätzt Abicht auf Grundlage der bisher vorliegenden Erhebung beziehungsweise Ergebnissen von Gesprächen ein. Das Kohlenhofgelände sei mit rund 1,5 Hektar auch das größte der in Betracht kommenden Flächen. „Zwölf Grundstücke könnten dort erschlossen werden. Das hat eine erste von uns in Auftrag gegebene Grobplanung ergeben“, so das Landgemeindeoberhaupt Am heikelsten war an der Parzelle immer die Eigentumsfrage.

„Wir stehen jetzt aber in fortlaufenden Verhandlungen mit dem Eigner des ehemaligen Gewerbegrundstückes. Und es deutet sich inzwischen auch an, dass ein Verkauf für ihn denkbar ist“, beschreibt Abicht den Stand der Gespräche.

Weniger Klärungsbedarf besteht bei einem anderen Objekt, das als Wohnbaugrundstück in Betracht gezogen wird. Der nicht mehr genutzte alte Bauhof der Stadt Greußen am Rittertor gehört der Kommune nach wie vor. Allerdings böte das Grundstück nur Platz für maximal drei Eigenheime mit angemessenen Freiflächen. Ein wenig Abhilfe könnte man schaffen, wenn auch das Gelände auf der anderen Seite des Bahndamms zusammen mit dem alten Bauhof erschlossen würde, gab Abicht zu bedenken.

Bisher kaum ausgereift seien Ideen, leerstehende Grundstücke am Schleifweg für eine neue Wohnbebauungen zu entwickeln. Ähnlich sehe es mit einer Parzelle an der Ecke Schleifweg/Ahornweg aus, die auch schon mal Gegenstand der Betrachtung gewesen sei.