Ein neues Gehege für Vögel und Eichhörnchen, in dem auch die Pfauen ihre nächtliche Unterkunft bekommen, ersetzte das Gatter für die Minischweine auf dem Possen.

Am Jagdschloss Possen schlagen bald Pfauen Rad

Sondershausen. Mit fünf stolzen Vögeln, einigen ganz in Weiß, knüpft Freizeitpark Possen bei Sondershausen an Tradition an.

Imposante Vögel in smaragdglänzendem oder weißschimmerndem Gefieder werden demnächst über das Gelände vom Freizeitpark Possen stolzieren. Mit eindrucksvollem Radschlag dürften die männlichen Tiere unter den fünf Pfauen, die jetzt ihre neue Heimat auf dem weitläufigen Areal in der Hainleite nahe Sondershausen finden, viele Besucher überraschen und erfreuen. „Pfauen gab es vor vielen Jahren bereits einmal auf dem Possen, vielleicht gehörten sie sogar schon zur Menagerie rund um das Jagdschloss, als hier noch die Fürstenfamilien die Sommer verbrachten“, erzählt Philipp Jahn, der Betreiber des Freizeitparks. Daran wolle er nun wieder anknüpfen, nachdem die prächtigen Vögel lange nicht mehr in Natura hier zu erleben waren.

Mit weißem Gefieder sind die Pfauen eine ungewöhnliche Augenweide. Foto: Philipp Jahn

Unter den fünf Tieren, drei Männchen und zwei Weibchen, hat Jahn zwei im weißen Farbschlag angeschafft. Die übrigen tragen das vertraute grünlichblau schimmernde Federkleid bei dem auch die typischen Augen an den Enden der überlangen Schwanzfedern der Pfauenhähne, die sie zu dem imposanten Rad aufstellen können, in tiefem Blau zu sehen sind. Wann und wo sie sich in der Imponierpose zeigen, wird immer eine Überraschung bleiben. Die Vögel können sich auf dem Gelände zumindest tagsüber völlig frei bewegen.

„Wenn sie den Freizeitpark einmal als ihr Zuhause angenommen haben, laufen oder fliegen sie auch nicht weg“, weiß Philipp Jahn. Dass sie sich hier zumindest im Stall, in dem sie jetzt noch einige Tage verbringen, schon heimisch fühlen, beweise ein Weibchen, dass bereits Eier gelegt habe. „Wenn wir Glück haben, schlüpft daraus schon erster Nachwuchs“, so der Possenschef.

Die Minischweine haben jetzt einen großen Auslauf im Riesengehege. Foto: Timo Götz

Für die Nacht bekommen die Pfauen aber auch ein sicheres Plätzchen in dem neuen Gehege direkt gegenüber vom Eingang zum Jagdschloss-Vorgarten. Dort sind jetzt schon acht muntere Eichhörnchen untergebracht und teilen sich die geräumige Voliere mit einigen Sing- und Ziervögeln. „Die Tiere, natürlich auch die Pfauen, stammen aus Zuchten. Die kann man nicht einfach aus der Natur einfangen, das ist zudem verboten“, erklärt Jahn. Weil sich die Eichhörnchengruppe offensichtlich wohlfühlt und schon zur Attraktion für die Possenbesucher geworden ist, will er demnächst noch einige Exemplare anschaffen.

Wo jetzt die neue Voliere steht, hatten zuvor die Minischweine ihr Zuhause. Sie sind umgezogen in das neue Riesengehege neben dem Streichelzoo mit den Ziegen.