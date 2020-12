Ampel soll Unfallkreuzung der B 249 bei Thalebra entschärfen

Eine Ampel soll ab dem kommenden Jahr den Verkehr an der Kreuzung der Bundesstraße 249 mit den Ortsverbindungen nach Schernberg und Hohenebra bei Thalebra regeln. Das habe die Unfallkommission des Kyffhäuserkreises jetzt entschieden, weil es an diesem Verkehrsknoten immer wieder kracht, berichtet Volkmar Petzoldt von der Straßenverkehrsbehörde des Kyffhäuserkreises, der in der Kommission sitzt, auf Nachfrage.

Allein Anfang Dezember 2020 gab es an der Straßen-Schnittstelle gleich zwei folgenschwere Unfälle mit Personenschäden. „Über Jahre schon taucht die Kreuzung in den Unfallstatistiken der Polizei als Schwerpunkt auf. Diesen Zustand will die Kommission nun ändern“, so Petzoldt.

Stromversorgung muss hergestellt werden

Wann die neue Lichtsignalanlage in Betrieb gehen kann, sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau zu sagen, so Petzoldt. Vereinbart sei nur, dass es 2021 geschehen soll. „Zuvor muss noch eine Menge Vorarbeiten erledigt werden. Das Landesamt für Bau und Verkehr soll die Mittel bereitstellen und die Bauarbeiten ausschreiben.“

Technisch sei es auch nicht unproblematisch, eine Ampelanlage an einer solchen Kreuzung außerhalb von Ortschaften zu installieren. So müsse zunächst einmal eine Stromversorgung bis dorthin gelegt werden. Es werde zudem überlegt, ob der Verkehrsfluss dort etwas anders als bisher geführt werden soll und dafür bauliche Veränderungen an der Kreuzung selbst nötig würden.

Warntafeln werden aufgestellt

Bis die Ampel den Verkehr dort regelt, gelten an der Unfallkreuzung erst einmal verschärfte Regeln, stellt Petzoldt klar. Das Tempo für die Fahrzeuge, die sich auf der Bundesstraße dem Knotenpunkt nähern dürfen, ist bereits auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert. Bis vor kurzem waren dort 70 erlaubt. An den Ortsverbindungsstraßen sollen demnächst kurz vor der Kreuzung zusätzlich Warntafeln die Autofahrer auf die Gefahrenstelle aufmerksam machen.