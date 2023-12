Amtsblatt online in die Haushalte

Die Papierausgabe des Amtsblattes der Stadt An der Schmücke soll künftig nur noch in der Stadtverwaltung (Foto) und an anderen öffentlichen Orten erhältlich sein.

Stadt An der Schmücke will damit Papier und Kosten sparen. Stadtrat stimmte Änderung der Hauptsatzung zu

Die Stadt An der Schmücke will sich vom Amtsblatt auf Papier weitgehend verabschieden. Auf seiner jüngsten Sitzung stimmte der Stadtrat für eine entsprechende Änderung der Hauptsatzung. Damit könnten die Kosten für die Verteilung an alle Haushalte entfallen, hieß es zur Begründung. Rechtliche Voraussetzungen, das Amtsblatt rechtswirksam als Online-Ausgabe auf der Internetseite der Stadt zu veröffentlichen, seien gegeben. Printausgaben sollen dennoch weiter in der Stadtverwaltung und anderen öffentlichen Orten ausgelegt werden. kf