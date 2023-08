Die nächste Sitzung des Stadtrates der Stadt An der Schmücke findet am kommenden Dienstag (15. August) um 19 Uhr in Hauteroda statt.

An der Schmücke: Kommunikation mit Bürgermeisterin soll besser werden

An der Schmücke. Am 15. August findet in Hauteroda die nächste Stadtratssitzung statt. Neben Informationen der Bürgermeisterin gibt es auch eine Bürgerfragestunde.

Regelmäßige Dienstberatungen mit der Bürgermeisterin wünschen sich die Ortschaftsbürgermeister der Stadt An der Schmücke schon lange. Eine engere Zusammenarbeit mit den Ortschaftsbürgermeistern hatte An der Schmückes Bürgermeisterin Silvana Schäffer (CDU) schon vor der Bürgermeisterwahl in Aussicht gestellt und auch regelmäßige Dienstberatungen versprochen.

„Aktuell findet keine Kommunikation zwischen den Ortschaftsbürgermeistern und der Bürgermeisterin statt“, heißt es in einer Beschlussvorlage der Bürgergemeinschaft Schmücke (BGS), über die der Stadtrat der Stadt auf seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag (15. August) in Hauteroda abstimmen soll. Darin wird die Bürgermeisterin beauftragt, einmal pro Monat eine Dienstberatung mit den Ortschaftsoberhäuptern durchzuführen.

Darüber hinaus sollen auf der Sitzung Bauaufträge für die Heizungsumrüstung der Turnhalle in Gorsleben, den dritten Bauabschnitt in Hauteroda sowie den Neubau einer Löschwasserentnahmestelle in Hemleben vergeben werden. Außerdem gibt es Informationen der Bürgermeisterin sowie eine Bürgerfragestunde.

Die Sitzung im Kulturhaus Hauteroda ist öffentlich. Diese beginnt um 19 Uhr.