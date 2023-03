Die Helme-Brücke am Ortsrand von Heygendorf führt aus dem Dorf hinaus auf Grünflächen. Für die Sanierung rechnet die Landgemeinde mit Kosten von rund 100.000 Euro, hofft aber auch auf Fördermittel aus dem ländlichen Wegebau.

An diesen Stellen soll 2023 in Heygendorf investiert werden

Heygendorf. Das teuerste Projekt 2023 im Ortsteil könnte die Sanierung der Helme-Brücke werden. Auch in Feuerwehr, Kita und Sporthalle soll Geld fließen.

Nicht alle Wünsche der Heygendorfer können in diesem Jahr berücksichtigt werden. Für die seit Jahren angestrebte Gehwegsanierung in der Kolonie sollten 50.000 Euro eingeplant werden. Der Fußweg wird wohl auch in diesem Jahr auf der Strecke bleiben, sagte Ortsbürgermeister Karl-Heinz Weinreich (parteilos).

Heygendorf bildet mit Voigtstedt, Schönfeld und Artern selbst eine Landgemeinde. Im gemeinsamen Haushaltsentwurf klaffte zu Beginn der Planungen ein Loch von knapp zwei Millionen Euro. Geplante Ausgaben mussten reduziert werden. Dazu engt die geplante Erhöhung der Kreisumlage das Investieren ein. Das spüren nun auch die Heygendorfer. Nicht vollends zufrieden, aber mit Aussicht, dass wichtige Baumaßnahmen umgesetzt werden sollen, stimmten die Ortschaftsratsmitglieder dem Etat-Entwurf zu. Ende April könnte der Haushalt vom Arterner Stadtrat beschlossen werden.

Der größte Batzen Geld für Heygendorf ist für die Helme-Brücke eingeplant – immerhin 90.000 Euro; weitere 10.000 Euro für einen Sachverständigen. 2022 waren für die Sanierung noch 60.000 Euro im Haushalt 2023 eingeplant – die kleine Brücke am Ortsrand mit Nutzern aus Gewerbe und Landwirtschaft hätte dann allerdings nur eine Traglast von sechs Tonnen. Um den Ansprüchen der Nutzer gerecht zu werden, sollten keine Abstriche bei der Sanierung gemacht werden, unterstrich Weinreich. Die teurere Variante ist nun für 15 Tonnen ausgelegt. Immerhin: Die Landgemeinde kann sich Hoffnungen auf Fördermittel bei der Sanierung machen.

Die Heygendorfer Feuerwehr bekommt in diesem Jahr ein neues Tanklöschfahrzeug. Damit im Notfall genug Fahrer zur Verfügung stehen, sind im Etatentwurf 3500 Euro für die Fahrschulausbildung eingeplant; außerdem weitere 4000 Euro für Dienstkleidung.

Um 10.000 Euro wurde laut Weinreich beim Kita-Umbau gestrichen: Statt 30.000 Euro soll es nur noch 20.000 Euro geben. Auch bei Arbeiten an der Turnhalle müssen die Heygendorfer wohl Verzicht üben: Für 15.500 Euro sollten Eingangstür, Fenster und der laut Weinreich seit Jahren immer wieder bemängelte Elektroverteiler erneuert werden. Die Summe wurde auf 10.000 Euro zurechtgestutzt. „Alles wird deshalb wohl nicht möglich sein“, dämpfte er die Erwartungen. Für 15.000 Euro soll außerdem die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt und für 15.000 Euro ein Schiebeschild gekauft werden.