Anderen Menschen im Kyffhäuserkreis zu helfen ist ihr Antrieb

In diesem Jahr feiert das Jugendrotkreuz in Thüringen sein 30-jähriges Bestehen. Die Institution gibt es allerdings schon viel länger, erklärt Karl-Heinz Genzel, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kyffhäuserkreisverbands. So wurde das Deutsche Rote Kreuz in der DDR im Jahre 1952 – auch im Gebiet des heutigen Kyffhäuserkreises – gegründet. Im Zuge dessen etwa ein Jahr später das Jugendrotkreuz. „Die Aufgaben sind die gleichen geblieben“, sagt Genzel. Damals, wie heute gab beziehungsweise gibt es das Bestreben, in Schulen und Kindergärten aktiv zu sein, um so früh wie möglich mit der Erste-Hilfe-Ausbildung zu beginnen.

Im Gegensatz zu Zeiten vor der politischen Wende, in denen es laut Genzel von Schul-Direktoren sowie staatlicher Seite noch mehr Unterstützung gegeben hat, basiert die JRK-Arbeit heute viel stärker auf ehrenamtlicher Basis. Interessierte Kinder und Jugendliche für eine Mitarbeit zu begeistern und zu gewinnen, sei sehr schwierig. „Wir kommen da oftmals nicht gegen die Verlockungen der Gesellschaft an“, bringt es Genzel auf den Punkt. „Wenn wir nicht jedem einimpfen, dass Erste Hilfe wichtig ist, macht das irgendwann keiner mehr“, ergänzt DRK-Ausbilder Sven Oesterheld.

120 Kinder und Jugendliche in neun Ortsgruppen aktiv

Momentan sind etwa 120 Kinder und Jugendliche in neun Ortsgruppen auf dem Gebiet des Altkreises Sondershausen organisiert. Im kommenden Jahr, wenn der Kyffhäuserkreisverband sein Vorhaben, eine Außenstelle in Bad Frankenhausen zu eröffnen, in die Tat umsetzt, soll auch hier eine Orts- sowie Jugendrotkreuzgruppe gegründet werden. Das Ziel sei es prinzipiell, Kinder ab sechs beziehungsweise sieben Jahren für das Thema Erste Hilfe zu sensibilisieren. Dabei ginge es nicht einmal ausschließlich darum, dass diese später alle in irgendeiner Form beim Deutschen Roten Kreuz tätig sind. Wenn heutige Jugendrotkreuzler später in Betrieben als Gesundheitshelfer, in Feuerwehren, dem Katastrophenschutz sowie anderen Hilfsorganisationen ehrenamtlich aktiv werden oder gar hauptberuflich in der Pflege oder dem Rettungsdienst arbeiten, sei dies als großer Erfolg zu werten.

Seit elf Jahren ist Sandra Oesterheld Kreisjugendleiterin des JRK. In der fünften oder sechsten Klasse sei sie mit dem Thema Erste Hilfe in Berührung gekommen und in der Arbeitsgemeinschaft „Junge Sanitäter“ aktiv gewesen. „Der Grundgedanke war, anderen Menschen zu helfen und in Gefahrensituationen zu wissen, wie man richtig reagiert“, erklärt sie. Seitdem ist Sandra Oesterheld mit Unterbrechungen dabei geblieben. Bei der ehrenamtlichen Tätigkeit ist ihr die Zusammenarbeit und ein guter Austausch mit den Gruppenleitern wichtig, um die Ausbildung und gemeinsamen Aktivitäten der jungen Ersthelfer planen zu können. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit dem Hauptamt, dass zum Beispiel für die kürzlich begonnene Pflanzaktion anlässlich des 30-jährigen Bestehens des JRK-Thüringen verantwortlich war.

Um Nachwuchs gewinnen zu können, sei es ein guter Weg, vor allem bei Schulveranstaltungen oder Dorffesten als Jugendrotkreuz präsent zu sein. „Zum Beispiel mit einem Krankentransportwagen“, sagt die Kreisjugendleiterin, denn daran sei das Interesse immer groß. Eine weitere Möglichkeit sind Projekte, wie sie beispielsweise im Kindergarten in Hohenebra realisiert wurden. Über einen längeren Zeitraum waren hier sowohl Kinder und Erzieher, als auch die Eltern in die Erste-Hilfe-Ausbildung eingebunden.

Dass diese im Jugendrotkreuz Früchte trägt, macht Sandra Oesterheld am Beispiel der Grundschule Östertal in Sondershausen deutlich. Hier würden Mitglieder in den Pausen oder bei Sportfesten die Absicherung – in kleinem Rahmen und ihrem Ausbildungsstand entsprechend – übernehmen. Ausgestattet sind die Jugendlichen dafür mit Warnwesten sowie kleinen Sanitätstaschen. „Die jungen Ersthelfer sind da sehr motiviert und der Einsatz ist auch eine Bestätigung für sie“, betont Oesterheld.

Landrätin hat schon bei den Jungen Sanitätern mitgewirkt

Die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen, die neben Erster Hilfe auch die Themen Verkehrserziehung und Umweltschutz beinhaltet, gestaltet sich in diesem Jahr coronabedingt schwierig. Über einen langen Zeitraum war sie gar nicht möglich. Erst mit den Lockerungen der Bestimmung und der Aufnahme des Regelbetriebs in Kindergärten und Schulen, konnte die Arbeit in den Gruppen zum Teil und unter Einhaltung der Hygienebestimmungen wieder aufgenommen werden. Hier gilt es, die bislang erworbenen Kenntnisse wieder aufzufrischen.

Seit frühester Kindheit beim Jugendrotkreuz beziehungsweise den Jungen Sanitätern aktiv, war bis zu ihrem Studium Kyffhäuser-Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD). Dazu gekommen sei sie durch die Familie, denn schon ihre Mutter sei früher im DRK aktiv gewesen und ist es bis heute noch. „Ich fand es schön, die Chance zu haben, anderen helfen zu können“, so die Landrätin rückblickend. Es sei aber auch das Gefühl gewesen, nicht hilflos zu sein, wenn etwas passiert. Beim DRK habe sie verschiedene Ebenen durchlaufen und war unter anderem als Gruppenleiterin, Ausbilderin sowie Kreisjugendleiterin des JRK tätig. Mit dem Ablegen eines Lehrscheins gehörte Hochwind-Schneider zu den ersten Ausbildern thüringenweit im Bereich realistische Unfalldarstellung – alles ehrenamtlich, wie sie betonte.

Kontakt und weitere Informationen unter Telefon: 03632/651 512 oder per E-Mail: drk@drk-kyffhaeuserkreis.de