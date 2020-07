Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Angebotefür die Ferien

Die Sommerferien stehen vor der Tür – und das Landesjugendwerk der Awo Thüringen bietet Schülern aus dem Kyffhäuserkreis Ferienfreizeiten an. Besonders bei den Tagesfahrten gibt es noch Plätze: In allen Himmelsrichtungen finden diese in der Woche vom 3. bis 7. August in Thüringen statt. Vom 19. bis 24. Juli gibt es das Camp an der Saale in Neidenberga. Die Tagesfahrten führen nach Oberhof (3. August), in den Bärenpark Worbis (4.), zum Skatepark Mühlhausen (5.), zur Imaginata nach Jena (6.) und ins Freibad Gotha (7. August). Abfahrt ist immer ab Erfurt. Zur Gruppe am Ausflugsort hinzuzukommen, ist möglich.

Anmeldung: https://jw-zukunft.de/veranstaltungsuebersicht/. Infos unter Telefon: 0361/ 511 596 34