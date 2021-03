Anliegerstraße in Bad Frankenhausen erhält neue Decke

Die Tage der Huckel und Pfützen in der Straße der Florian-Geyer-Siedlung in Bad Frankenhausen sind gezählt: Die löchrige Asphaltpiste durch das Wohngebiet am südlichen Stadtrand der Kurstadt soll erneuert werden. Das beschloss der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung.

„Eine Straßeninstandsetzung der vorhandenen Asphaltdecke ist aufgrund starker Beschädigungen dringend notwendig“, heißt es im Beschluss. Da der Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband Artern (KAT) in den nächsten zehn Jahren keine Erneuerung der Kanäle plant, nimmt die Stadt die Maßnahme allein in Angriff.

Eine beschränkte Ausschreibung sei erfolgt, die Eignung der Bewerber geprüft worden, hieß es. Vier Firmen forderte die Stadt zur Angebotsabgabe auf, zwei reichten ein Angebot ein. Den Zuschlag erhielt die Mütze & Rätzel Bauunternehmen GmbH aus Wohlmirstedt, deren Angebot am wirtschaftlichsten war. Voraussichtliche Kosten der Maßnahme rund 43.000 Euro.