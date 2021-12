Anmeldung für Gottesdienste in Sondershausen

Sondershausen. Für die Weihnachtsgottesdienste der katholischen Elisabeth-Gemeinde in Sondershausen müssen sich die Gläubigen anmelden.

Eine Anmeldung für die Weihnachtsgottesdienste in der St.-Elisabeth-Kirche seien in diesem Jahr aufgrund der Pandemielage zwingend notwendig, teilte die Pfarrei Dom zum Heiligen Kreuz Nordhausen mit. Für alle Gottesdienste von Heiligabend bis zum 2. Weihnachtstag müssen sich die Kirchgänger zuvor anmelden. Dies ist möglich vom Montag, 6. Dezember, bis Donnerstag, 9. Dezember, in der Zeit von 17 bis 19 Uhr unter den Rufnummern: 03631/ 4 65 98 26 oder 03631/ 90 23 54. Eine Übersicht der Gottesdienste kann auf der Internetseite: heiligeskeuz-nordhausen.de sowie in den Schaukästen der Kirche und im aktuellen Domboten eingesehen werden. Nach den geltenden Regeln werden alle Gottesdienste unter Anwendung der 3G-Regel gefeiert.