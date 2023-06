Wenn in Etzleben Flohmarkt ist, strömen Hunderte Menschen durch den Ort.

Anmeldungen für Flohmarkt in Etzleben

Etzleben. Etzleben richtet sich am 8. Juli wieder auf Hunderte Besucher ein

Etzleben freut sich auf den 9. Flohmarkt am 8. Juli. Ab 9 Uhr werden sich dann wieder sich Hunderte Besucher auf der Suche nach Raritäten, Sammlerstücken, Ersatzteilen, Zubehör und sonstigen Fundstücken aus Keller und Dachboden durch den herausgeputzten Ort schieben, das besondere Flair genießen und einen Blick in die geöffneten Höfe der Etzlebener werfen. Anmeldungen für die Teilnahme als Verkäufer sind bis zum Flohmarkttag möglich, erklärt der Vorsitzende des Vereins „Etzleben – unser Dorf“, Erik Schramm. Besser wäre allerdings bis zum Vorabend, wenn die Standplätze vergeben werden. Für Voranmeldungen befinden sich Anmeldezettel sowie ein Postkasten am Dorfgemeinschaftshaus, und auch über die Internetseite der Gemeinde sind Anmeldungen möglich. kf