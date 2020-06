Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Annred über den Dächern von Sonderhausen

Die Band Annred mit Sängerin Anna Steinhardt, Geiger Fabian Fromm und Vinzenz Heinze am Piano gaben gemeinsam mit der Band Hello Grand am vergangenen Samstag ein Konzert auf dem Turm der Stadtkirche St. Trinitatis in Sondershausen im Kyffhäuserkreis. Bereits an den vergangenen Wochenenden begeisterten die Künstler mit besonderen Konzerten in luftiger Höhe, um in der Corona-Krise für Abwechslung und gute Laune bei den Menschen zu sorgen. Das Konzert mit zwei Bands am Samstag hatte die Stadt auch als kleine Entschädigung für das abgesagte Residenzfest in der Kreisstadt zu Pfingsten organisiert.