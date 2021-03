Anzeige gegen Tierhalter in Bad Frankenhausen

Offensichtlich unterernährte und verwahrloste Kaninchen, ein Hängebauchschwein, ein totes Tier und Fellreste – diesen grausigen Fund machte ein Mann am Dienstag in einer Gartenparzelle in Bad Frankenhausen. Der Zeuge informierte die Polizei. Die Ermittler dokumentierten die Situation und eröffneten ein Verfahren gegen den 27-jährigen Gartennutzer. Das Veterinäramt wurde ebenfalls eingeschaltet. Wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte, blieben die lebenden Tiere in ihren Stallungen, der Zeuge kümmere sich um Fressen und Wasser für die Tiere.