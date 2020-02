Apfelschorle von den närrischen Weibern

Die Fünfte Jahreszeit, wie die Karnevalssaison vielerorts bezeichnet wird, nähert sich allmählich ihrem krönenden Abschluss. Am Wochenende laden zahlreiche Vereine zu Fest- und Prunksitzungen ein. Und Sondershausen steht am Rosenmontag noch ein großer und sehenswerter Umzug bevor.

Für alle, die dem Fasching etwas abgewinnen können und die hin und wieder gern eine närrische Veranstaltung besuchen, ist die Auswahl in diesen Tagen riesig. Und die anderen, die dem närrischen Treiben keine Bedeutung beimessen, werden froh sein, dass am Aschermittwoch zumindest beim Großteil der Faschingsvereine für längere Zeit alles vorbei ist.

Ich fühle mich Erstgenannten zugehörig. Neben einer Prunksitzung, über die ich in unserer Zeitung in Wort und Bild berichtete, steht am Samstag ein privater Besuch einer Prunksitzung auf dem Programm – ohne Kamera und Schreibblock.

Vom Weiberfasching in „Furre“, den ich unbedingt einmal miterleben wollte, gibt es eine Diaschau mit vielen Eindrücken der Veranstaltung. Gern wäre ich hier noch länger geblieben – auch, wenn es nach einigen Karnevalisten gegangen wäre. Die haben mich noch an die Bar eingeladen. Weil ich mit dem Auto da war, habe ich mich über eine Apfelschorle, spendiert von den närrischen Weibern, gefreut.