Apotheken-Protest auch mit Auswirkungen im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Am 1. November gelten teilweise verkürzte Öffnungszeiten.

Die Thüringer Apotheken veranstalten am 1. November erneut einen Protesttag, um auf die schwierige Situation in der Gesundheitsversorgung aufmerksam zu machen. Wie Kristina Fliege von der Engel-Apotheke in Artern mitteilt, haben dementsprechend auch die Apotheken im Bereich Bad Frankenhausen, Artern und Roßleben/Wiehe am 1. November veränderte Öffnungszeiten.

Die drei Apotheken in Roßleben und Wiehe haben jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet und bleiben danach geschlossen. In Bad Frankenhausen und Heldrungen öffnen die Apotheken bis 12 Uhr und bieten danach einen sogenannten Klappendienst an. Die Apotheke in Oldisleben bleibt bis 13 Uhr offen und bietet ab 14 Uhr den Klappendienst an. Die Löwen-Apotheke in Artern hat bis 12 Uhr geöffnet, danach kann der Klappendienst in Anspruch genommen werden. Die Engel-Apotheke in Artern hat von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

„Einige Teams fahren nach Erfurt, um an der gemeinsamen Protestaktion der Ärzte, Zahnärzte und Apotheken ab 13 Uhr vor dem Landtag teilzunehmen“, informiert Kristina Fliege.

Bundesweite Protesttage finden ihr zufolge jeden Mittwoch im November statt, wobei die ostdeutschen Bundesländer erst am 29. November eine weitere Aktion in Dresden geplant haben.

Weiterführende Informationen unter www.lebenszeichen-apotheke.de