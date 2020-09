Appell für neuen Kommandeur

Das Kommando über das Feldwebel- und Unteroffizieranwärter-Bataillon 1 in Sondershausen wird am Freitag, 25. September, im Rahmen eines Appells an Oberstleutnant Daniel Michael Faul übergeben. Aktuell ist Oberstleutnant Dirk Wilhelm Thiel der Kommandeur des Bataillons 1.

Übergeben wird das Kommando durch den stellvertretenden Kommandeur der Unteroffizierschule des Heeres und Kommandeur der Feldwebel- und Unteroffizieranwärter-Bataillone, Oberst Jürgen Baron von Bistram, aus Delitzsch. Das teilte die Bundeswehr mit.