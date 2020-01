Arbeiten an Spielplätzen in Sondershausen beginnen

Tatütata wird im Ortsteil Stockhausen demnächst häufiger zu hören – aus Kindermündern. Der Spielplatz im Sondershäuser Ortsteil wird derzeit als Themenwelt Feuerwehr neu gestaltet.

Die Mitarbeiter des Bauhofs haben begonnen an den Fundamenten für die neuen Spielgeräte zu arbeiten. Die ersten Geräte seien bereits aufgestellt worden, sagt Neli Dimanovo, die im Sachbereich Grün der Verwaltung für Spielplätze zuständig ist. Wann der Spielplatz übergeben werden könne, stehe nicht fest. Noch sei einiges zu erledigen. So müssten die großen Fallschutzflächen hergerichtet werden, erklärte Dimanova. Spätestens zu den Osterferien, hofft man in der Stadtverwaltung, alle Arbeiten abgeschlossen zu haben.

Rund 35.000 Euro hat die Stadt in die Neugestaltung gesteckt. Es werde eine große Kombination gestaltet als Feuerwehrauto mit Rutsche, Turm und Kletterbrücke. Ein Feuerwehrnetz werde auch aufgestellt. Es solle die Kinder zum Sitzen und Klettern einladen, erklärte Neli Dimanova. Neben den neuen Möglichkeiten zum Toben, Klettern und Rutschen sollen die Kinder zu Rollenspielen angeregt werden.

Der Stadt hatte auf Initiative der Fraktion der Volkssolidarität ein Investitionsprogramm für Familien aufgelegt und die Neugestaltung mehrerer Spielplätze in der Stadt und den Ortsteilen angeschoben. Mit Fördermitteln des Landes sollen nach dem Spielplatz in Stockhausen auch der in Schernberg und am Gottesacker umgebaut werden. Zu Letzteren seien die Fördermittelanträge für dieses Jahr gestellt. Auf die Bewilligung warte die Stadt derzeit. Jeweils bis zu 20.000 Euro vom Landes könnten fließen. Am Gottesacker soll der bestehende Spielplatz durch eine Spiellandschaft zum Thema „Residenz, Schloss und Musik“ erweitert werden. In Schernberg werden die alten verschlissenen Spielgeräte durch eine Anlage ersetzt, die Landleben thematisiert.

In den nächsten Wochen seien noch einem weiteren Standort Arbeiten geplant. Im Macholdschen Garten am Elisabethplatz soll eine Niedrigseilstrecke errichtet werden, erklärt die städtische Spielplatzverantwortliche. Vier einzelne Elemente aus Robinienholz zum Klettern würden aufgestellt. Die Montage erfolge durch die Bauhofmitarbeiter. Etwa drei Wochen dauerten die Arbeiten und für diese Zeit müsse die Spielfläche komplett gesperrt werden, so Dimanova. Das sei leider notwendig. Man habe aber extra den Februar als Zeitraum für die Arbeiten gewählt, da seien die Spielplätze noch nicht so frequentiert. Rund 12.000 Euro würden hier noch einmal investiert, so Dimanova.